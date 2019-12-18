СМИ: Россия и Белоруссия придумали компенсацию за налоговый маневр

Россия предоставит белорусским НПЗ отрицательный акциз в качестве компенсации за налоговый маневр в 2019–2024 годах. Об этом сообщил РБК со ссылкой на двух источников, знакомых с ходом переговоров.

Компенсация понадобилась, поскольку Белоруссия не платила пошлины при покупке российской нефти, а также за нефтепродукты, полученные из нее, что расценивалось как скрытая субсидия. Однако теперь Россия обнуляет экспортные пошлины на нефть, и Минск оценивает свои потери в течение шести лет в 10,5-11 миллиардов долларов.

Как стало известно РБК, теперь Россия предоставит белорусским НПЗ отрицательный акциз — налоговый вычет, который уже действует для российских нефтеперерабатывающих заводов.

Впервые о таком варианте в ноябре объявил вице-премьер Дмитрий Козак. По его словам, белорусские предприятия смогут получать этот вычет после унификации Налогового кодекса в рамках экономической интеграции. Посол Белоруссии в России Владимир Семашко считает, что это может случиться не раньше 2022 года. До этого Россия может компенсировать потери за счет изменения ценообразования на нефть.

Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Олег Осипов заметил, что сейчас первоочередной задачей является унификация налогового законодательства. После этого будут введены единые правила, в том числе и отрицательный акциз.