СМИ: резкий рост цен на бензин маловероятен

Участники рынка опасаются снижения поставок бензина и дизтоплива на внутренний рынок из-за роста их экспорта с параллельным снижением объемов производства. Однако пока ситуация, по мнению собеседников издания, выглядит сбалансированной: выплата обратного акциза на нефть покрывает недополученную прибыль НПЗ от поставок на российские заправки.

Эксперт Евгений Тыртов из Vygon Consulting считает, что риск нового топливного кризиса, когда цены в розницу резко пойдут вверх, минимален.

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша заявил, что значительного роста цен на АЗС не наблюдается. При этом топливо дорожает в крупном и — в ряде регионов — в мелком опте.