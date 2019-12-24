СМИ рассказали о введении в России персонального ID счетов

Единый идентификационный код счетов может появиться в России. Концепцию ID регулятор сейчас обсуждает с участниками финансового рынка. С его помощью переход клиента из банка в банк станет более быстрым и удобным, а издержки на оформление переводов снизятся.

Готовой концепции ID счетом россиян пока не существует, сообщила газета «Известия» со ссылкой на близкий к ЦБ РФ источник. Возможно, что каждому физическому или юридическому лицу присвоят особый код. Он будет ассоциироваться со всеми счетами, принадлежащими клиенту, независимо от банка. Похожий механизм — IВАN — уже работает в Европе.

Предположительно, благодаря ID сведутся к минимуму ошибки, возникающие при подсчете данных о долговой нагрузке. Процедура объединения данных на каждого заемщика в Бюро кредитных историй тоже упростится.

В регуляторе некоторые выступают против введения единого идентификатора, поскольку полагают, что новация преждевременна. По мнению других, с привязкой идентификатора к системе бухгалтерского учета проблем не возникнет. Однако, скорее всего, понадобится разрабатывать новые IT-алгоритмы.

Сейчас, заметили эксперты, платежки содержат множество полей, которые больше необходимы бухгалтерии, а не для пересылки денег. Для перечисления средств важен в целом только банковский идентификационный код.

Специалисты отмечают, что ввести универсальный идентификатор в России и на территории ЕАЭС и СНГ необходимо. Тогда клиент сможет однажды войти в банковскую среду — потом все перемещения по ней будут свободными.

«Единый ID — это путь к отмене банковского рабства», — заметила председатель правления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева.

Когда он появится, необходимость раздувать штат бухгалтеров, следящих за правильностью заполнения платежных поручений пропадет. При этом снизятся издержки, возникающие при оформлении переводов. Главный вопрос останется за безопасностью данных.