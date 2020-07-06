СМИ рассказали о торговле главы отдела расследований ФБК данными кипрских компаний

Журналисты RТ отметили, что Албуров зарегистрировал свою компанию SIA Dataset в Латвии, и благодаря этому получил вид на жительство в Евросоюзе. По данным издания, фирма Албурова торгует данными коммерческих организаций, зарегистрированных в кипрском офшоре. Отмечается, что купить эту информацию можно у официальных властей Кипра в пять раз дешевле.

Специалисты считают, что Албуров может продавать данные компаний и ФБК в том числе. Также эксперты предполагают, что подобная накрутка на данных компаний может быть связана с незаконным получением средств, хищением и их транзитом. Также это может быть вариантом легализации финансирования анонимных спонсоров.

По данным RT, Албуров и другие сотрудники ФБК в своих расследованиях используют сведения о фирмах из зарубежных онлайн-баз. Так, за определенную пошлину местным властям можно получить информацию почти о любой фирме, которая зарегистрирована в ЕС. Таким образом, бизнес главы отдела расследований ФБК в Латвии строится на получении данных из кипрского реестра.

*Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.