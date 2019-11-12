СМИ рассказали о росте цен на страхование бизнеса в России

Защита крупного бизнеса от рисков станет дороже. Рост ставок в корпоративных видах ожидается впервые за современную историю. Страховщики и клиенты уже столкнулись с новой реальностью.

Цены на страхование вырастут по целому ряду направлений, сообщил «Коммерсант». Причина этому кроется в изменении тарифной политики международных перестраховщиков. Российский рынок от него зависит довольно сильно: за пределами РФ он перестраховывает около 70% всех рисков.

Эксперты отмечают, что программы страхования дорожают во всем мире. Например, от 40% до 100% выросли цены на страхование авиации и космические риски. А ставки по страхованию ответственности директоров стали выше в полтора раза. Растут они и для страхования энергетических объектов.

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По словам представителей бизнеса, им не нравится существенное увеличение ставок. Из-за этого в итоге охват страхования юридических лиц на рынке может снизиться. Снизить собственную маржинальность или переложить нагрузку на клиентов получится вряд ли, и тогда на страховании начнут экономить.