СМИ рассказали о намерении ФНС расширить доступ к системе онлайн-мониторинга

Налоговая все реже выезжает на проверки российских компаний. В 2019 году число таких мероприятий снизилось на треть, а сборы по-прежнему растут. Результат достигнут в том числе при помощи системы налогового мониторинга в онлайн-режиме.

Система позволяет получить доступ к отчетности наиболее крупных компаний. Об этом на налоговом форуме в Торгово-промышленной палате рассказал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, слова которого привел «Коммерсант».

Если при онлайн-проверке выявляются налоговые риски, то штрафов компании могут избежать, устранив нарушения. Исключения составляют уголовные случаи. Участие в режиме позволяет не только избежать камеральных и выездных проверок, но и оптимизирует затраты предприятий на налоговое администрирование.

Подключены к системе около 80 организаций, с 2020 года их число вырастет до 95. Налоговые платежи этих компаний, по словам главы ФНС, обеспечат 30% доходов бюджета.

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Перечень участников системы планируют расширить. Чтобы упростить доступ к мониторингу, порог доходов, активов и суммы уплаченных налогов хотят снизить. Соответствующий законопроект уже направлен в Минфин.

В Торгово-промышленной палате надеются, что на крупные компании будет распространяться так называемый налоговый рулинг. Это подразумевает предварительное согласование сделок с ФНС.