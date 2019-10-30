СМИ рассказали о намерении ФНС расширить доступ к системе онлайн-мониторинга
Система позволяет получить доступ к отчетности наиболее крупных компаний. Об этом на налоговом форуме в Торгово-промышленной палате рассказал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, слова которого привел «Коммерсант».
Если при онлайн-проверке выявляются налоговые риски, то штрафов компании могут избежать, устранив нарушения. Исключения составляют уголовные случаи. Участие в режиме позволяет не только избежать камеральных и выездных проверок, но и оптимизирует затраты предприятий на налоговое администрирование.
Подключены к системе около 80 организаций, с 2020 года их число вырастет до 95. Налоговые платежи этих компаний, по словам главы ФНС, обеспечат 30% доходов бюджета.
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Перечень участников системы планируют расширить. Чтобы упростить доступ к мониторингу, порог доходов, активов и суммы уплаченных налогов хотят снизить. Соответствующий законопроект уже направлен в Минфин.
В Торгово-промышленной палате надеются, что на крупные компании будет распространяться так называемый налоговый рулинг. Это подразумевает предварительное согласование сделок с ФНС.