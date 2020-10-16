СМИ раскрыли версию «Яндекса» о срыве сделки с Тиньковым

«К сожалению, после каждого этапа переговоров возникали все новые и новые требования. Поэтому когда сегодня мы узнали, что Олег [Тиньков] принял решение выйти из сделки, мы не удивились», — приводит издание текст письма Худавердяна.

Управляющий директор отметил, что Тиньков «много лет старался продать свой банк». По словам Худавердяна, в случае удачной сделки TCS Group получила бы «свободу в развитии бизнеса и все возможности экосистемы компании „Яндекс“».

У предпринимателя иная версия. В письме своим сотрудникам он пояснил, что изначально речь шла о слиянии и создании самой большой частной компании России, а в реальности «Яндекс» якобы хотел просто купить «Тинькофф».

Банк России после срыва сделки проверит компании на признаки инсайдерской торговли. Регулятор не будет сообщать о результатах проверки до конца расследования, чтобы не повлиять на котировки.