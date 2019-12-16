  • СМИ: Rambler потребовал от Twitch 180 млрд рублей за трансляции матчей

    16 декабря 2019, 08:53

    Наза Салех Захи

    Компания «Рамблер Интернет Холдинг», входящая в Rambler Group, подала в суд на видеостриминговый сервис Twitch (принадлежит Amazon) за распространение «пиратских трансляций» футбольных матчей Английской премьер-лиги. Речь идет о рекордной для России сумме в 180 миллиардов рублей. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на представителя ответчика Юлианну Табастаеву.

    Требования также включают в себя блокировку Twitch. Rambler Group в 2019 году приобрела эксклюзивные права на трансляцию в России футбольных матчей Английской премьер-лиги, площадкой для этого сделали онлайн-кинотеатр Okko. Контракт действует в течение трех лет. Истец считает, что на Twitch найдено огромное количество случаев незаконных трансляций матчей.

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    «Мы были вынуждены обратиться в суд к компании Twitch Interactive с требованием пресечения распространения пиратских трансляций», — заявил руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович.

    В Twitch ответили, что требования несправедливы. Ведь сервис «только обеспечивает доступ пользователей к платформе, не размещает собственный контент, не может менять контент, размещаемый пользователями».

    Мосгорсуд рассмотрит иск ООО «Рамблер Интернет Холдинг» к Twitch Interactive 20 декабря.