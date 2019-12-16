СМИ: Rambler потребовал от Twitch 180 млрд рублей за трансляции матчей

Требования также включают в себя блокировку Twitch. Rambler Group в 2019 году приобрела эксклюзивные права на трансляцию в России футбольных матчей Английской премьер-лиги, площадкой для этого сделали онлайн-кинотеатр Okko. Контракт действует в течение трех лет. Истец считает, что на Twitch найдено огромное количество случаев незаконных трансляций матчей.

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«Мы были вынуждены обратиться в суд к компании Twitch Interactive с требованием пресечения распространения пиратских трансляций», — заявил руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович.

В Twitch ответили, что требования несправедливы. Ведь сервис «только обеспечивает доступ пользователей к платформе, не размещает собственный контент, не может менять контент, размещаемый пользователями».

Мосгорсуд рассмотрит иск ООО «Рамблер Интернет Холдинг» к Twitch Interactive 20 декабря.