СМИ: Помощь системообразующим компаниям хотят продлить на 2021 год

Программу адресной поддержки системообразующих предприятий в России продлят на 2021 год. Такое решение приняли на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на два источника, близкие к кабинету министров. Это означает, что компании, которые окажутся в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса, смогут и дальше получать антикризисные субсидии, госгарантии и отсрочки по уплате налогов.

Также первый вице-премьер поручил дополнить список системообразующих предприятий отраслью организации мероприятий и выставок, а также деятельностью в сфере научных исследований.

Только единицы из системообразующих компаний решились обратиться за целевой поддержкой, поэтому, по мнению экспертов, правительственный перечень во многом формальность.

В декабре вступают в силу несколько законодательных новинок, которые затрагивают основные сферы жизни россиян. Больничные уже не будут прежними, льготники смогут по-другому оформлять билеты на поезд, а также произойдут налоговые изменения. Также микрофинансовым организациям запрещено теперь выдавать клиентам займы под процентную ставку более 1% в день или 365% в год.