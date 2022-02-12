СМИ подсчитали, какую прибыль России принес налог «на богатых»

За прошлый год сумма дополнительного налога на доходы свыше пяти миллионов в год в России составила 636,4 миллиарда рублей. В российские регионы из этих средств направили 553 миллиарда.

Минфин прогнозировал доходы от дополнительных налогов за 2021 год в размере примерно 60 миллиардов рублей, сообщили «Известия». В федеральный бюджет в итоге поступили 82,7 миллиарда — на 38% больше ожидаемого.

Благотворительный фонд «Круг добра», созданный по инициативе президента РФ Владимира Путина, за этот год получил 37,9 миллиарда рублей из федерального бюджета. Деньги направили на борьбу с орфанными и тяжелыми детскими заболеваниями. Редкие лекарства и медицинскую помощь получили более двух тысяч детей.

По прогнозам экспертов, повышенная ставка в будущем будет приносить все больше доходов. В 2022 году речь пойдет, предположительно, о 164,1 миллиарда рублей, а в 2023 году — 171,5 миллиарда.

Специалисты сочли удачным эксперимент, который провели в России в 2021 году. Дело даже не в том, сколько именно средств поступило в бюджет: инициатива не получила негативных комментариев.

Россиянам просто не нужно скрывать свои высокие доходы. Жители страны и так часто отдают средства на благотворительность. Но рассматривать отдельные заявки самому и решать, кому именно из детей нужно помочь, — достаточно сложный процесс. Если создан государственный фонд, моральная проблема будет решена.