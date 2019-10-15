СМИ: основатель сервиса Skillaz передал почти половину акций Сергею Солдатенкову

Сейчас Солдатенков — крупнейший акционер сервиса. Согласно выписке Единого государственного реестра юридических лиц, у него есть 25,01% компании и 15% как залогодержателя. В документах прописано, что полностью в залог доля перейдет до полного исполнения сторонами принятых обязательств, но не более четырех лет и трех месяцев. В ЕГРЮЛ информация появилась в мае. По данным на сентябрь у Солдатенкова есть 25,01% (без учета 15% в виде залога) компании, у гендиректора Андрея Крылова — 34,98% (без учета заложенных 15%), у HeadHunter — 25,01%, у президента Ассоциации больших данных, члена Совета директоров «МегаФона», руководителя рабочей группы «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» Анны Серебряниковой, у главного бухгалтера оператора Любови Стрелкиной, у главы безопасности телекоммуникационной компании Петра Комарова — по 5%.

Год назад Солдатенков вошел в капитал Skillaz миноритарием с 10%. Серебряникова стала еще одним совладельцем с 6%. Эти доли продал им экс-вице-президент «ВымпелКома» Сергей Румянцев. Также с февраля в совладельцах Skillaz числится крупнейшая российская компания HeadHunter. Она купила 25,01% платформы.

Сервис Skillaz занимается автоматизацией процесса поиска кандидатов и их трудоустройства по определенным параметрам. Он помогает ускорить подбор специалистов, сокращает расходы на НR. Платформа ищет кандидатов при помощи соцсетей и профильных сайтов, а после приглашает их на собеседование.

Как ООО «Скиллаз» стартап открыли в 2014 году, спустя два года юрлицо закрыли «ввиду прекращения деятельности». Однако затем фирма начала работать. Крылов открыл новое ООО «Скилаз» в центре «Сколково» и сразу нашел крупных клиентов, среди которых «МегаФон». В июле прошлого года телекоммуникационная компания сделала Skillaz партнером — разработчиком системы цифрового подбора специалистов для своих салонов связи и кол-центров.

По данным News.ru, Крылов мог передать свою долю в компании Солдатенкову за его помощь в развитии сервиса. Еще одна версия — основателю Skillaz могли понадобиться наличные средства, поэтому он решил не прибегать к продаже, чтобы не создавать негативных подозрений у потенциальных инвесторов.

«Если основатель распродает свою долю, это является сигналом, что он не уверен в будущих результатах компании, иначе бы он был заинтересован в дальнейшем владении акциями, их росте или получении дивидендов. Таким образом, это сигнал рынку, что дальнейшего роста не будет или он будет затухать, после чего инвесторы снижают свои ожидания и принимают решение (в зависимости от стратегии), выходить или не выходить из акций», — пояснил финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека.

По мнению экспертов, успех инвестиций Солдатенкова в капитал платформы зависит от объемов средств, которые он планирует привлечь, и ясной стратегии развития. Также у венчурных инвесторов часто бывает несколько проектов.

«Продажа акций компании ее основателем вовсе не обязательно будет вести к падению котировок. Важно понимать, чего ждет от нее рынок, какую долю она занимает и как намерена действовать дальше. Иногда проще продать компанию целиком с премией к рынку и сосредоточиться на других проектах, чем продавать по частям, поскольку здесь нивелируется риск того, как она себя покажет в будущем. Если она потеряет долю рынка, то будет снижаться и стоимость остальных частей. Если же компания „выстрелит“, то и следующие части будут стоить дороже. Поэтому рынок смотрит не только на действия основателя, но и на стратега и цену пакета», — отметил управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Марк Шерман.