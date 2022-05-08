СМИ опубликовало прогноз по курсу рубля к осени

К осени 2022 года средний курс рубля к доллару будет колебаться в диапазоне 75-82. Такой консенсус-прогноз, основанный на опросе экспертов, опубликовали «Известия».

Согласно прогнозам издания, против рубля могут играть геополитика, смягчение валютных ограничений Центробанком, а также восстановление импорта и логистических цепочек. При этом эксперты полагают, что в ближайшие месяцы российская валюта не уйдет далеко от своих текущих значений и даже протестирует уровни 60-62 за доллар.

Наибольшее ослабление рубля к осени прогнозируют в ПСБ, Газпромбанке, Росбанке, Экспобанке и НРА. Там полагают, что курс будет составлять 80-90 за доллар. При этом «Эксперт РА», Зенит» и «БКС Мир инвестиций» ожидают курс рубля на уровне 70-80 за доллар.

Сбарбанк и Финам ожидают сохранение рубля на текущих позициях и волатильность до 70-80.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что мировая финансовая система начинает постепенную перестройку. Позиции доллара как ведущей мировой валюты поколеблены. Россия в разворачивающемся процессе выступает в качестве одного из главных действующих лиц.