СМИ: на создание нового Sukhoi Superjet хотят потратить 15 млрд рублей

Эту сумму ведомство намерено заплатить за опытно-конструкторские и научно-исследовательские работы над самолетом. Они должны завершиться до 15 декабря 2021 года. По данным базы СПАРК, тендер на работы пока не объявлен. В Минпромторге уточнили, что подпишут соответствующий договор до конца декабря 2019 года.

Весной 2019 года ведомство заключило контракт на 3,5 миллиарда рублей с «Гражданскими самолетами Сухого» (разработчик Sukhoi Superjet 100). В соглашении значилось проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по программе Superjet с максимальным импортозамещением. Они должны были завершиться 15 декабря 2019 года.

Минпромторг заявил, что это был первый этап выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках Sukhoi Superjet New. Его удалось выполнить в полном объеме. Всего запланировано три этапа в рамках выполнения госпрограммы «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы».Однако стоимость последнего этапа не раскрывается.

Ранее стало известно, что Пакистан хочет купить у России до 16 самолетов Sukhoi Superjet 100 для своих авиалиний.