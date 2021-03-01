СМИ: «Мир» запретит пополнять со своих карт иностранные кошельки

Карта «Мир» с 27 апреля будет отклонять переводы на иностранные электронные кошельки. Это необходимо для борьбы с сомнительными операциями.

Платежная система «Мир» с 27 апреля запретит пополнять со своих карт иностранные электронные кошельки. Соответствующий бюллетень, как узнал РБК, платежная система разослала банкам.

«В целях минимизации риска осуществления сомнительных переводов денежных средств вводится запрет на проведение трансграничных операций пополнения электронных кошельков», — рассказали в документе.

Представитель Национальной системы платежных карт (НСПК) заявил, что подобное ограничение является мерой, направленной на снижение рисков.

Получение бюллетеня подтвердили в ВТБ и Газпромбанке. Представитель ВТБ заявил, что банк уже действует, исходя из новых требований. Представитель Промсвязьбанка дополнил, что такие операции массово не проходят, и отметил, что для выполнения новых требований не нужна никакая особенная перенастройка систем. НСПК будет вручную отклонять операции такого типа.

Расплачиваться картой «Мир» с 1 марта можно будет в большем числе магазинов. Продавцы и владельцы агрегаторов с выручкой более 30 миллионов рублей за предшествующий год обязаны будут принимать к оплате карты «Мир».