СМИ: Минюст предложил ограничить звонки роботов-коллекторов

Российские банки обяжут проверять телефонные номера клиентов Подробнее

Два участника рабочей группы по законопроекту сообщили изданию, что документ обсуждается с представителями бизнеса. В Минюсте подтвердили работу над законопроектом, отказавшись комментировать его содержание.

В рабочей версии законопроекта «О взыскании» вводятся понятия «автоматизированный интеллектуальный агент» и «робот-коллектор». Их действия приравниваются к разговору коллектора-человека.

Документ дает возможность заемщику, просрочившему выплаты, отказаться от автоматических контактов с коллекторским агентством поздним вечером и ночью, а также ограничивает количество контактов одним в сутки, двумя в неделю или восемью в месяц.