  • СМИ: Минюст предложил ограничить звонки роботов-коллекторов

    11 ноября 2019, 01:19

    Кирилл Фролов

    Минюст разрабатывает проект федерального закона «О взыскании». В рабочей версии документа, с которой ознакомился РБК, планируется ограничить звонки должникам, совершаемые с помощью роботов-коллекторов.
    СМИ: Минюст предложил ограничить звонки роботов-коллекторов

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    Два участника рабочей группы по законопроекту сообщили изданию, что документ обсуждается с представителями бизнеса. В Минюсте подтвердили работу над законопроектом, отказавшись комментировать его содержание.

    В рабочей версии законопроекта «О взыскании» вводятся понятия «автоматизированный интеллектуальный агент» и «робот-коллектор». Их действия приравниваются к разговору коллектора-человека.

    Документ дает возможность заемщику, просрочившему выплаты, отказаться от автоматических контактов с коллекторским агентством поздним вечером и ночью, а также ограничивает количество контактов одним в сутки, двумя в неделю или восемью в месяц.