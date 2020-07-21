СМИ: Минфин предложил экономить на зарплатах чиновников

Это только одна из мер, которую предлагает министерство для коррекции общих сумм, выделяемых из бюджета. Сколько именно средств удастся сэкономить на зарплатах чиновников в документе не указано.

Кроме отказа от повышения ведомство предложило оптимизировать график проведения реформы по финансовому содержанию федеральных чиновников в 2021 и 2022 годах. Эти меры не будут распространяться на денежное довольствие военнослужащих.

В 2018 году средняя зарплата федеральных чиновников составляла 126,6 тысяч рублей. Такие данные привел Росстат. Опыт с отказом от повышения зарплат чиновников в России уже был. С 2014 по 2017 год им не индексировали оклады. После этого зарплаты начали увеличивать на уровень инфляции за прошлый год.

Среди других мер экономии, которые предложило министерство финансов, стал отказ от дотаций региональным бюджетам за выполнение губернаторами KPI. Расчет качества работы руководителей регионов проводится по 15 пунктам, прописанным в указе президента «Об эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов России». Среди критериев уровень доверия к власти, естественный прирост населения, доступность жилья и уровень бедности. По этому пункту ведомство рассчитывает сэкономить до 150 миллиардов рублей.

Попытка министерства финансов начать экономить бюджетные средства оправдана. Пандемия коронавирусной инфекции и связанные с ней ограничения привели к снижению экономической активности. Только по нефтегазовым доходам казна не получит свыше одного триллиона рублей.

Заместитель министра финансов Владимир Колычев заявил, что в сумме потерь не учитывались представленные отсрочки по выплатам налогов бизнесу. Кроме того, в предварительные данные не включили поступивший триллион рублей от сделки по «Сбербанку» с ЦБ. По предварительным данным, дефицит федерального бюджета по итогам года может составить пять триллионов рублей.