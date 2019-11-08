СМИ: «Мегафон» пытается продать вышки сотовой связи
Переговоры ведутся с российскими компаниями «Русские башни», «Вертикаль» и «Сервис-телеком», а также с иностранными претендентами, знают источники.
Сумма сделки будет зависеть от арендной ставки, которую для «Мегафона» установит новый собственник. А также от возможности размещения на вышках базовых станций других операторов.
Переговоры находятся на начальной стадии, сообщил один из профильных инвесторов. По его словам, оформление сделки может занять более полугода.
Сообщения о том, что «Мегафон» ведет переговоры о продаже вышек сотовой связи, появлялись и ранее. В 2016 году оператор создал «Первую башенную компанию», в которую перевел свои башни. Изначально планировалось продать значительную долю в этой компании, в 2017 году идею заморозили, писали «Ведомости».
Летом 2018 года в руководстве компании рассказали о подготовке всей этой компании к продаже.
«Мы готовим наш башенный бизнес для потенциальной продажи в 2019 году», — сказал финансовый директор компании Александр Барунин.
Согласно данным сайта «Первой башенной компании», ей принадлежат 15,8 тысячи вышек связи, работающих в 85 регионах страны.