СМИ: малый и средний бизнес в России освободят от проверок до конца года
Как узнала газета «Ведомости», Минэкономразвития уточнило правила моратория на проверки. Он будет действовать для крупного бизнеса до 1 мая, а для малого и среднего — до конца 2020 года. В то же время в министерстве не исключают, что в зависимости от развития ситуации сроки могут изменить.
Но не все проверки для бизнеса отменят. 30% наиболее важных плановых для крупного оставят. Внеплановые проверки будут проводить только в случае причинения вреда людям и после разрешения прокуратуры. Минэкономразвития также предлагает временно отказаться от штрафов.
В правительстве не прокомментировали газете эти предложения.
О необходимости поддержать российский бизнес на фоне распространения коронавируса в правительстве заявили 16 марта. Кроме моратория на проверки, предлагалось устроить «налоговые каникулы» для некоторых отраслей экономики.