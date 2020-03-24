СМИ: малый и средний бизнес в России освободят от проверок до конца года

Российский бизнес решили поддержать на время коронавируса с помощью проверок, вернее их отсутствия. Малые и средние предприятия не будут проверять в течение всего 2020 года.

Как узнала газета «Ведомости», Минэкономразвития уточнило правила моратория на проверки. Он будет действовать для крупного бизнеса до 1 мая, а для малого и среднего — до конца 2020 года. В то же время в министерстве не исключают, что в зависимости от развития ситуации сроки могут изменить.

Но не все проверки для бизнеса отменят. 30% наиболее важных плановых для крупного оставят. Внеплановые проверки будут проводить только в случае причинения вреда людям и после разрешения прокуратуры. Минэкономразвития также предлагает временно отказаться от штрафов.

В правительстве не прокомментировали газете эти предложения.

О необходимости поддержать российский бизнес на фоне распространения коронавируса в правительстве заявили 16 марта. Кроме моратория на проверки, предлагалось устроить «налоговые каникулы» для некоторых отраслей экономики.