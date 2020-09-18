СМИ: малому бизнесу пообещали новые льготы по кредитам

Ставки по кредитам для бизнесменов в России будут снижать. Преференции запустят в рамках льготной госпрограммы «8,5%». С момента старта ее уже пересматривали, а в период пандемии расширили.

Вопрос обсуждают в Минэкономразвития с учетом реализации антикризисных программ и обновления нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на данные министерства.

«Обсуждается вопрос снижения ставки по программе льготного кредитования в рамках правительственного постановления № 1764», — уточнили в ведомстве.

Программа подразумевает кредитование бизнеса по льготной ставке на приобретение основных средств. Займ можно взять на финансирование оборотных активов, рефинансирование кредитов и другие нужды. Стартовала она в 2017 году при ключевой ставке ЦБ в 10%, и кредит под 8,5% был для предпринимателей серьезной льготой.

Параметры программы пересмотрели в 2019 году после жалоб банков на низкую прибыль при выдаче кредитов на условии «ключевая ставка ЦБ плюс 2%». Она вошла в национальный проект о малом и среднем бизнесе, разделившись на два направления. Первое подразумевает поддержку предпринимательства, второе — субсидирование процентной ставки для представителей МСП и самозанятых.

Возможности программы расширили во время пандемии COVID-19. Для стимулирования бизнеса можно получить кредит от 500 тысяч рублей на неотложные нужды и сохранение занятости. Займы до 500 тысяч дают для финансирования оборотных средств ИП и самозанятых. Предпринятые меры позволили сохранить рабочие места в малом и среднем предпринимательстве.

Эксперты считают, что торопиться с пересмотром льготных программ по мере выхода экономики из кризиса не стоит. Пока меры поддержки лучше сохранить по максимуму, поскольку в некоторых регионах бизнес не полностью восстановился.

Ставку по льготным кредитам тоже пора актуализировать. Сегодня она должна быть 6,25%, если исходить из-заявления «ключевая ставка ЦБ плюс 2%». Бизнес уверен, что пора бы установить ее на уровне 6,5%, в идеале — в пределах 5-5,5% годовых.

Практику единой ставки для всех категорий заемщиков специалисты предлагают прекратить и сделать программу дифференцированной, а залоговые требования банков максимально сократить — вплоть до полной замены гарантиями. Процесс необходимо администрировать и вести работу с банками.