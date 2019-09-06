СМИ: лимиты по кредиткам в России снизились

Кредитных карт в России стало больше, а лимиты по ним сокращаются. За второй квартал 2019 года рост составил 10%, а число такого «пластика» увеличилось до трех миллионов штук. Предоставленные по кредиткам суммы, наоборот, уменьшились на 6% — до 54,5 тысячи рублей в среднем.

Подобная ситуация складывается, рассказали газете «Известия» эксперты, поскольку банки опасаются за платежеспособность заемщиков. Кроме того, в финансовых организациях обращают внимание и на снижение доходов населения.

Отмечается, что такая динамика характерна для кризиса в карточном кредитовании. Заметен он по большей части у небольших банков, чьи ресурсы ограничены. Крупные структуры вкладывают средства в совершенствование оценки заемщиков и расширяют альтернативные источники данных.

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Представители топ-30 банков заявили, что к формированию кредитного портфеля подходят с консервативной точки зрения. По их словам, кризисные явления в этой сфере, в том числе и карточном кредитовании, не наблюдаются.

Кредитные карты в банках назвали фактически бессрочным продуктом, который несет в себе наибольшие риски. Снижение лимитов по ним банковские специалисты считают признаком того, что в кредитовании возобладал здравый подход.