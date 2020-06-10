СМИ: компания юриста ФБК финансирует подконтрольные организации

По данным издания, в 2019 году Замятин внес на счет «Страны приливов» 8,6 миллиона рублей. Откуда поступили средства — неизвестно. По мнению экспертов, это могут быть биткоины, обналиченные ФБК.

«Возможно, это конвертированные в наличные биткоины. Либо это доходы от „черных“ клиентов — тот самый второй бюджет ФБК, который потом легализуется через юридические лица-прокладки путем внесения средств наличными от сотрудников», — предположил экс-сотрудник ФБК Виталий Серуканов.

Подобную схему Фонда раскрыли в 2017–2018 годах. Тогда сотрудники провели пять транзакций в фонд «Пятое время года». Минюст РФ установил, что таким образом легализовывались биткоины для предвыборной кампании Навального.

«В ФБК ничего не меняется. Продолжается отмыв денег. Но они (сотрудники ФБК. — RT) продолжают говорить, что им жертвуют по 500 рублей. То есть ФБК получает крупные суммы от „анонимных жертвователей“, вносит их на счета компании, а та перечисляет их подконтрольным ФБК фондам под видом пожертвований», — заключил Серуканов.

Движением финансов в ФБК и его сотрудников заинтересовались и правоохранительные органы. Так, летом прошлого года Следственный комитет России возбудил уголовное дело о легализации ФБК миллиарда рублей. Предположительно, эта сумма была получена третьими лицами преступным путем.

Материалы дела не разглашаются, но именно по этой статье «Страна приливов» фигурировала в суде. В сентябре 2019-го рассматривалось дело об аресте имущества компании.

Подробности расследования неизвестны, поскольку судебные решения не опубликованы в открытом доступе. Но, по данным издания, в августе — октябре прошлого года было арестовано более 100 счетов физических и юридических лиц, а также прошли обыски в штабах Фонда в 30 регионах.

* Фонд борьбы с коррупцией включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.