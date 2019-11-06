СМИ: ипотечные каникулы не слишком популярны у заемщиков

Лишь около 7,5 тысячи заемщиков воспользовались возможностью взять ипотечные каникулы. Больше половины из них (свыше четырех тысяч человек) — клиенты Сбербанка, примерно две тысячи человек — клиенты ВТБ.

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В России закон об ипотечных каникулах стал действовать с 31 июля. Если заемщик оказался в трудной жизненной ситуации, он может уменьшить выплаты по ипотеке или приостановить их на определенный срок.

В банках уверены: граждане в целом стали реже обращаться за кредитами, так как снизился уровень доходов. Те же, кто берет ипотечные каникулы, о сокращении размера платежа просят редко. Как правило, им требуется пауза в графике выплат по ссуде.

Зампредседателя правления банка «Санкт-Петербург» Оксана Сивокобильска считает, что ипотечные заемщики весьма дисциплинированны. Кроме того, в стране действуют эффективные скоринговые модели.

«Многие банки в настоящее время предлагают различные возможности реструктуризации, которые зачастую шире, чем условия по программе ипотечных каникул», — выразил свое мнение замдиректора департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский.