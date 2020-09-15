СМИ: иностранные инвесторы потеряли интерес к долгосрочным ОФЗ

Рынок облигаций федерального займа стал менее интересен международным инвесторам. Только за прошлую неделю их доля снизилась до 27,6%, став минимальной с весны 2018 года. Тогда вступили в силу санкции США против ряда крупных представителей бизнеса РФ.

Доля нерезидентов в общем портфеле ОФЗ снизилась за указанный период на 0,4 процентного пункта, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на оценку «ВТБ Капитала» на основе данных Национального расчетного депозитария. Показатель практически непрерывно снижается уже семь месяцев подряд.

Участие иностранных инвесторов в ОФЗ было настолько же небольшим в 2018-м году: в апреле Минфин США объявил об ограничительных мерах против нескольких российских бизнесменов и компаний. Их вложения тогда за три месяца сократились на 214 миллиардов рублей. А потом — еще на 200 миллиардов, после предложения американских сенаторов об ограничениях российского госдолга. В итоге доля нерезидентов сократилась до 25%.

Новое падение происходит в том числе из-за низкой активности иностранных инвесторов на аукционах Минфина по размещению рекордных объемов ОФЗ. Кроме того, они заняты переформатированием портфелей: доля долгосрочных бумаг сокращается в пользу среднесрочных. Последние из-за ослабления рубля и роста рисков в геополитике непостоянны.