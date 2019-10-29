СМИ: хакеров захотели привлечь к защите банков в России
Как сообщили «Известия» со ссылкой на замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артема Сычева, регулятор сейчас плотно занялся повышением контроля защиты банков от кибератак.
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Какие-то конкретные методы собеседник называть не стал. Однако близкий к регулятору источник рассказал о хакерах, которых могут привлечь к тестовым взломам.
Сычев отметил, что ЦБ совместно с ФСБ и ФСТЭК сейчас разрабатывает особые критерии, по которым оценят качество работы независимых компаний, проверяющих надежность защиты банков.
Центральный Банк в апреле обязал кредитные организации ежегодно проводить независимую оценку надежности своих систем
Банки должны регулярно ежегодно тестировать свою платежную систему на проникновение, однако проводить качественные тесты в России могут очень мало компаний. В основном, речь идет об организациях, которые занимаются расследованиями киберпреступлений.