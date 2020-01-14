СМИ: Глава «Укрпочты» зарабатывает больше Трампа

«Зарплата главы „Укрпочты“ в 1,9 миллиона гривен за месяц составит 22,8 миллионов гривен в год. По текущему курсу НБУ это будет 951,2 тысячи долларов (в год). То есть в 2,37 раза больше, чем годовая зарплата президента США, которая составляет 400 тысяч долларов в год», — написали авторы портала.

В 2019 году произошел рост минимальной заработной платы на Украине. Этот показатель стал равняться 4173 гривны (10,6 тысячи рублей), что на 10% больше, чем годом ранее. В 2018 году минимальная зарплата украинцев составляла 3723 гривны (9,5 тысячи рублей). Госстат при этом заявил, что к концу прошлого года граждане Украины в среднем получают 10,7 тысячи гривен, что эквивалентно 27,3 тысячи рублей. Средняя зарплата жителей украинской столицы составляет 16 тысяч гривен (40,8 тысячи рублей).

Прожиточный минимум на Украине в начале 2019 года составлял 1853 гривны (4,7 тысячи рублей), в конце года — 1936 гривен (4,9 тысячи).