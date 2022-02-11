СМИ: ЕС включит Россию в серый список налоговых убежищ

Евросоюз планирует включить Россию в так называемый серый список налоговых убежищ. Об этом сообщило издание EUobserver со ссылкой на проект документа.

По его данным, серый список расширят с 15 до 25 юрисдикций. Кроме России, в него войдут Израиль, Британские Виргинские острова, Бермудские острова. Новую редакцию, предположительно, должны утвердить 24 февраля во время заседания Евросовета.

Представитель международной организации Oxfam Кьяра Путатуро сказала изданию, что расширение списка связано с пересмотром критериев ЕС.

В черный список стран, который составляют в ЕС, входят отказавшиеся сотрудничать с Евросоюзом государства в сфере налогообложения или те, кто не хочет работать с недостатками в управлении собственными налоговыми системами. Цель документа — помощь по предотвращению уклонения от уплаты налогов.

Также есть еще серый список, в него входят юрисдикции, взявшие на себя обязательства по корректировке своей налоговой политики. ЕС следит за выполнением этих обязательств.