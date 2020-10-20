СМИ: депутатам предложили на рассмотрение три варианта индексации пенсии

В конце октября депутаты Госдумы рассмотрят сразу три варианта индексации пенсии работающим пенсионерам. Авторы инициатив — сенатор Василий Иконников и депутаты от фракций ЛДПР и «Справедливая Россия». В зависимости от выбранного варианта на выплаты может потребоваться 184 миллиардов, 368 миллиардов или 1,3 триллиона рублей.

Об этом газете «Известия» сообщили источники в парламенте. По мнению экспертов, индексация будет, но поэтапной и минимально затратной. Вероятно, все законопроекты, предложенные за этот год, могут соединить в один документ.

«Президент абсолютно прав, заставляя чиновников еще раз подойти к этому вопросу. Когда правительство ставит задачу трехпроцентного роста ВВП, естественно, для ее выполнения потребуются рабочие руки», — рассказал сенатор Василий Иконников.

По его словам, пять миллионов пенсионеров отказались от официального трудоустройства, потому что пенсия перестала индексироваться. Поэтому сейчас стоит задача вернуть эту часть населения в экономику. И еще один важный повод для индексации — новые поправки к Конституции РФ, где это официально прописано для всех граждан.

В Пенсионном фонде России пока не говорят, как будет проходить индексация. Минтруд и Минфин тоже ситуацию не комментируют.

Ранее стало известно, что прожиточный минимум у пенсионеров в Москве вырос на 7%.