СМИ: депутатам предложили на рассмотрение три варианта индексации пенсии
Об этом газете «Известия» сообщили источники в парламенте. По мнению экспертов, индексация будет, но поэтапной и минимально затратной. Вероятно, все законопроекты, предложенные за этот год, могут соединить в один документ.
«Президент абсолютно прав, заставляя чиновников еще раз подойти к этому вопросу. Когда правительство ставит задачу трехпроцентного роста ВВП, естественно, для ее выполнения потребуются рабочие руки», — рассказал сенатор Василий Иконников.
По его словам, пять миллионов пенсионеров отказались от официального трудоустройства, потому что пенсия перестала индексироваться. Поэтому сейчас стоит задача вернуть эту часть населения в экономику. И еще один важный повод для индексации — новые поправки к Конституции РФ, где это официально прописано для всех граждан.
В Пенсионном фонде России пока не говорят, как будет проходить индексация. Минтруд и Минфин тоже ситуацию не комментируют.
Ранее стало известно, что прожиточный минимум у пенсионеров в Москве вырос на 7%.