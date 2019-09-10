СМИ: чистого госдолга у России больше нет

Впервые после введения первых санкций и обвала цен на нефть чистый государственный долг России опустился ниже нуля. Долг государства покрыт благодаря рекордным резервам.

В отрицательной зоне показатель не находился с 2014 года, сообщил сайт РБК со ссылкой на данные Минфина Центробанка.

В настоящее время ликвидные активы федеральных властей, а также регионов и внебюджетных государственных фондов превышают внутренний и внешний долги федерального правительства, субъектов и муниципальных образований.

По данным на 1 августа 2019 года, размер активов расширенного правительства составляет 1,25% от прогнозного ВВП. При этом госдолг в расширенном понимании по состоянию на 1 января превышал государственные активы на 1,5% ВВП.

В материале указано, что при таких условиях у России в перспективе получится погасить все имеющиеся долги. Это будет возможно благодаря депозитам госорганов в Банке России и коммерческих кредитных организациях.

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Копить запасы на черный день и придерживаться жесткой налоговой дисциплины правительство было вынуждено как раз из-за санкций и низких цен на нефть.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин подчеркнул, что достижения в макроэкономике России с 2014 по 2019 годы «точно попадет в учебники».

Наращивание резервов влияет и на развитие российской экономики. Так, за первые шесть месяцев текущего года ВВП показал рост всего на 0,7% в годовом выражении.