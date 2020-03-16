СМИ: богатейшие люди потеряли триллионы долларов из-за коронавируса

Сообщается, что причиной потери таких сумм денег стало распространение коронавируса.

«500 богатейших людей мира в четверг потеряли 331 миллиард долларов, что стало крупнейшим однодневным падением за всю восьмилетнюю историю Bloomberg Billionaires Index (BBI). Это подтолкнуло общий годовой убыток к 950 миллиардам долларов», — пояснило агенство.

С начала нынешнего года богатейшие люди потеряли 16% совокупного собственного капитала. Российские богачи понизили свое состояние более чем на 15 миллиардов долларов.