СМИ: богатейшие люди потеряли триллионы долларов из-за коронавируса
Богатейшие люди мира потеряли огромные суммы денег с начала этого года. Их состояние уменьшилось на триллионы долларов, написал сайт «Мир 24» со ссылкой на агентство Bloomberg.
Сообщается, что причиной потери таких сумм денег стало распространение коронавируса.
«500 богатейших людей мира в четверг потеряли 331 миллиард долларов, что стало крупнейшим однодневным падением за всю восьмилетнюю историю Bloomberg Billionaires Index (BBI). Это подтолкнуло общий годовой убыток к 950 миллиардам долларов», — пояснило агенство.
С начала нынешнего года богатейшие люди потеряли 16% совокупного собственного капитала. Российские богачи понизили свое состояние более чем на 15 миллиардов долларов.