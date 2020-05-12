СМИ: банки в России могут приостановить выдачу некоторых виды кредитов

Выдачу некоторых видов кредитов могут приостановить в России. Банкам стало невыгодно выдавать отдельные виды займов.

Как пишет «Коммерсантъ», Кредит Европа банк перестал выдавать кредиты наличными. В пресс-службе финансовой организации эту информацию подтвердили.

«Выдачи кредитов наличными временно приостановлены в связи с низкой востребованностью в текущей ситуации», — сообщили в банке и сослались на то, что в кредитном портфеле займы такого типа занимают небольшую долю. Аналитики считают, что в будущем другие банки начнут вводить ограничения, однако в большинстве случаев они коснутся коротких потребительских займов, которые выдают без залога.

«Это связано с тем, что во многих случаях банки в настоящее время не в состоянии, прогнав метрики заемщика через свою скоринговую модель, убедиться в его платежеспособности», — рассказал изданию главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.

По его словам, некоторым банкам просто невыгодно тратить ресурсы на кропотливую проверку платежеспособности заемщика в случае небольшого кредита. Надоршин считает, что кредитов под залог ограничения не коснутся.

Ранее президент России Владимир Путин поручил разработать меры для поддержки кредитования населения и организаций. Они заработают после отмены ограничений из-за пандемии коронавируса.