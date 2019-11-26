СМИ: банки стали меньше терпеть должников

«Молодые» долги россиян перед банками все чаще отдают коллекторам. Финансовые организации отправляют им кредиты, которые в среднем просрочены на 181-360 дней. Причем в 2019 году это происходит в два раза чаще, чем в предыдущем.

Соответствующее исследование провела Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств. Полученные НАПКА результаты опубликовала газета «Известия».

Специалисты заметили, что в большинстве случаев — свыше 60% — коллекторам передают долги с просрочкой от 721 дня. Перераспределение в пользу «молодых» долгов характерно для последних двух лет. Речь идет о задолженностях, не погашенных в течение 181-360 и 361-720 дней.

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За первые девять месяцев 2019 года, уточнили в НАПКА, банки поручали взыскание по «молодым» долгам в 2,5 раза чаще, чем за аналогичный промежуток времени в 2018-м.

Всего с января по сентябрь объем банковских кредитов с просрочкой по выплатам, которые были переданы коллекторам, увеличился на 10%, по сравнению с 2018 годом. Общая сумма составила 453 миллиарда рублей.

Представители коллекторских бюро полагают, что в 2020 году коллекторам станут передавать долги со средней просроченной выплатой в 200 дней. Эксперты отмечают, что к услугам сторонних организаций предпочитают в основном обращаться некрупные банки. Кредитно-финансовые учреждения из топ-30 занимаются возвратом долгов самостоятельно.

По словам специалистов, «молодые» долги россиян передают коллекторам, поскольку ликвидность кредитного учреждения снижается, если кредит признан безнадежным. Таким образом банкам выгоднее списать со своего баланса имеющийся долг.