СМИ: банки попросили ЦБ смягчить «антиотмывочные» нормы

Российские банки, страховые компании, пенсионные фонды, брокеры и участники платежного мира направили Центробанку предложение об отмене 27 норм законодательства, направленных на борьбу с отмыванием денег. Преобразования предлагается провести в рамках «регуляторной гильотины».

Об этом сообщил РБК со ссылкой на документ по итогам состоявшегося 16 октября совещания представителей бизнеса и Банка России, его подлинность заверили два источника.

По мнению финансовых организаций, эти нормы устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства. В основном они касаются послаблений в идентификации клиентов и запроса документов.

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Участники рынка предлагают поднять размер страховых премий, перечисляемых клиентам без требования их идентификации. Их стоит увеличить с 15 до 100 тысяч рублей. Помимо этого они требуют разрешения не запрашивать у клиентов-иностранцев миграционные карты или разрешение на пребывание в России.

Кроме того, у ЦБ просят установить минимальную сумму транзакции, при которой можно не определять выгодоприобретателя платежа. Также стоит вывести из-под действия закона инвестиционных советников. Сейчас они обязаны контролировать операции клиентов как брокеры, но при этом не имеют права владеть информацией о состоянии их счетов. А еще организации требуют не распространять действие «антиотмывочного» законодательства на страховые компании, не занимающихся страхованием жизни. Это соответствует рекомендациям FATF — межправительственной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Банк России уже получил предложения и планирует их рассмотреть. До конца 2019 года ЦБ намерен вычислить избыточные нормы.

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«Банк России получил и начал обсуждение предложений в подгруппе по ПОД/ФТ [противодействию отмывания доходов и финансированию терроризма] в рамках рабочей группы по оптимизации регуляторной нагрузки», — сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

«Регуляторной гильотиной» называется реформа контрольно-надзорной деятельности. Согласно ней, с 2021 года будут отменены все надзорные требования к бизнесу, которые к тому моменту не пересмотрят и не актуализируют. Все требования к предпринимателям специалисты будут вносить в публичный реестр и пересматривать на предмет обоснованности не реже, чем раз в пять лет.