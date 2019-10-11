СМИ: банкам запретят навязывать страховку при кредитовании

Минфин предложил запретить полную оплату обязательного страхования и допуслуги для оформляющих кредит россиян. Ведомство готовит поправки к закону «О потребительском кредите (займе)».

В министерстве считают необходимым добавление в 353-ФЗ статьи, которая бы не разрешала обуславливать получение кредита на потребительские нужны или займа «необходимостью приобретения за отдельную плату дополнительных услуг». Исключение может коснуться случаев, когда это следует из требований по страхованию предмета залога, сообщил «Коммерсант».

Предполагается, что кредитора также обяжут возместить заемщику убытки, которые он понес «вследствие нарушения его права на свободный выбор услуг». Речь идет о сумме, двукратно превышающей стоимость подобных допуслуг.

Предложение амнистировать потребкредиты назвали «разрушением системы кредитования» Подробнее

Если же договоры о потребительском кредите или займе заключаются на срок более года, то они не должны обязывать заемщика страховаться «на весь срок кредитования при условии единовременной уплаты страховых платежей». Минфин также выступил против запрета ежегодной уплаты страховых платежей в таком случае.

Инициативу уже поддержали в Центробанке. Регулятор считает, что подобные меры помогут устранить возникающие в правоприменительной практике сложности. По словам участников рынка, они уже давно отказались от такой практики. Правозащитники, со своей стороны, добавили, что основная проблема заключается в неэффективности страховых продуктов.