СМИ: авиакомпании попросили у правительства еще 50 миллиардов субсидий из-за COVID-19

Убытки, которые авиакомпании понесли из-за пандемии COVID-19, вынудили их просить дополнительные субсидии. Российские перевозчики надеются, что им выделят еще 50 миллиардов рублей.

Обращение авиакомпании уже направили в правительство, сообщил сайт РБК со ссылкой на письмо главы Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимира Тасуна. Документ он направил на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина еще 8 октября.

Источники заметили, что зимний сезон для рынка будет сложным. Именно поэтому перевозчики и просят предоставить им порядка 30 миллиардов рублей в четвертом квартале 2020 года и еще 20 миллиардов — в первом квартале 2021-го.

Частичное возобновление авиасообщения, уверен топ-менеджер одной из компаний-перевозчиков, может привести к банкротству авиакомпаний. С середины октября пассажиропоток снизится почти вдвое, по сравнению с 2019 годом. Если сравнивать сезонные убытки компаний, то они окажутся значительно выше потерь за аналогичные периоды прошлых лет.

По словам другого источника, полной суммы компенсаций в рамках майского постановления авиакомпании еще не получили. Речь идет о выделанных Росавиации средствах: из резервного фонда правительства на субсидии пострадавшим из-за пандемии авиакомпаниям направили 23,4 миллиарда рублей. Последние транши якобы были только за июнь 2020 года.

Полученное письма Тасуна, заметили в пресс-службе кабмина, перенаправили в Росавиацию и Минтранс. В последнем уточнили, что его рассматривают и комментировать документ пока не готовы.