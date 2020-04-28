Смартфоны подорожают из-за обязательной регистрации

По данным сайта Ura.ru, регистрацию собираются ввести, чтобы бороться с кражами и непрямыми поставками смартфонов.

Эксперт по смартфонам Александр Побыванец выразил мнение, что это не имеет смысла, так как правоохранители могут находить гаджет по заводскому номеру и без регистрации. При этом он уточнил, что траты на регистрацию устройств будут закладывать в их цену.

«Никто не будет терять прибыль в той ситуации, когда очень тяжело, поэтому бизнес будет вкладывать эти расходы в цену», — рассказал Побыванец.

Ранее стало известно, что мошенники могут через смартфоны воровать важные данные их владельцев. Так считает доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Также эксперт уточнил, что избежать утечки информации полностью практически невозможно. Единственный способ защититься от этого — полное шифрование всех входящих и исходящих информационных потоков.