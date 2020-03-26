Эксперты спрогнозировали рост цен на смартфоны на 10-20%

Снижение продаж собеседники объясняют закрытием торговых сетей из-за коронавируса. Рост цен на электронику — падением курса рубля в марте. Подорожание коснется всех брендов, но, по прогнозу аналитического центра GS Group, часть дистрибьюторов попробуют сделать это в последнюю очередь, чтобы выиграть долю рынка для «агрессивных» брендов Honor, Xiaomi и Vivo.

Поставщики электроники уже предупредили о будущем изменении цен на некоторые позиции, рассказали в интернет-магазине Ozon.

В нескольких магазинах цены уже начали расти. Так, стоимость iPhone 11 в Re: Store выросла в последние дни на 3,5%.

Ранее специалисты дали советы, как правильно дезинфицировать смартфоны. Для этого подойдут чистящие растворы, содержащие изопропиловый спирт.