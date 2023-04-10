Деньги 10 апреля 2023, 14:53 Слухи о выплате пенсий только в цифровых рублях сочли лживыми Глава ЦБ Набиуллина опровергла слухи о выплате пенсий только в цифровых рублях РИА «Новости»

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Слухи о выплате пенсий только в цифровых рублях, а также о замене наличных денег цифровыми не соответствуют действительности. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

«В последнее время появилось довольно много разных слухов о цифровом рубле — например, что он заменит наличные или что пенсии будут платиться только в цифровых рублях. Это абсолютная неправда», — сказала она.

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По словам Набиуллиной, цифровой рубль ничего не отменяет и не заменяет — он дополняет. Его необходимо рассматривать как еще один из способов расчета.

Глава ЦБ обратила внимание, что Банк России продолжит развивать как безналичное, так и наличное денежное обращение.

В начале апреля появилась информация, что запущенный в тестовом режиме цифровой рубль используют для начисления пенсий. Экономист Валерий Корнеев в беседе с «360» не исключил популярность перехода на цифровые выплаты пожилым россиянам.