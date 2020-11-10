Сложную зиму для мировой экономики спрогнозировали из-за COVID-19

Рынки 9 ноября поддержали последние данные по вакцине от COVID-19. Однако все равно экономику ожидает непростая зима.

Об этом сказано в обзоре, распространенном группой компаний ING. С текстом ознакомилось агентство «Прайм».

Американская фармацевтическая корпорация Pfizer и немецкая биоинженеринговая компания BioNTech заявили о том, что их вакцина от СОVID-19 успешно проходит третью фазу клинических испытаний. Препарат показал более чем 90% эффективности. Заявку на регистрацию в Соединенных Штатах могут подать в ноябре.

«Поскольку вторая волна COVID-19 продолжает разрушать экономику в глобальном масштабе, последние новости о вакцине являются хорошим стимулом для надежд на то, что 2021 год может быть намного лучше, чем 2020 год для мировой экономики», — говорится в обзоре ING.

Эксперты тем не менее уверены, что мировая экономика предстоящей зимой будет испытывать трудности. Есть несколько факторов, которые важны для экономических перспектив. Речь идет об эффективности вакцины после ее распространения среди населения и доля привитых людей. Если все будет идти хорошо, тогда экономика сможет вернутся к состоянию, которое было до начала пандемии. По прогнозам ING, во многих странах устойчивый экономический рост стоит ждать не раньше середины-конца 2021 года.

Уже известно, что заразиться коронавирусом можно воздушно-капельным путем или дотрагиваясь до поверхностей, где остался вирус. Вместе с тем российские ученые считают, что риск подхватить COVID-19 через еду очень мал.