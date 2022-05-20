Сложная техника упала в цене в Приморье

Укрепление рубля и прекращение ажиотажного спроса замедлило стремительный рост цен. А стоимость некоторых товаров после взлета и вовсе упала. В Приморье подешевела сложная техника. Об этом сообщил Zr.Меdiа.

Первые четыре месяца 2022 года стали сложными для жителей Приморья, так как цены выросли на 10,3%. В среднем цены на еду выросли на 12%, на промышленные товары — на 12,7%, на услуги — на 4,7%.

Однако в апреле ситуация начала стабилизироваться. Например, стоимость огурцов и помидоров упала на 11-12%, лимонов и бананов — на шесть и 17% соотвественно.

Цены же на бытовую технику также снизились на девять %. В магазинах все чаще стали обращать внимание на акции.