Деньги 13 января 2024, 16:49 «Слово пацана» внесли в список финансовых пирамид ЦБ внес интернет-проект «Слово пацана» в реестр финансовых пирамид Unsplash

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Банк России внес в список организаций с признаками финансовой пирамиды интернет-проект «Слово пацана/Slovopacana», следует из реестра регулятора. Сайт содержит кадры из одноименного сериала и «пацанские цитаты».

Организаторы проекта предлагают сделать взнос в криптовалюте, объяснили в Центробанке. Взамен выдаются «какие-то токены», использующиеся внутри проекта. Они якобы постоянно растут в цене до 25%. Для повышения курса необходимо привлечь больше людей. Выявить организаторов пирамиды практически нереально, так как они не оставляют своих контактов.

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«Это классическая пирамида: людям обещают заработок за счет привлечения новых участников. Как только организаторы наберут побольше взносов, они исчезнут со всеми деньгами», — предупредили в Telegram-канале ЦБ.

В Свердловской области в прошлом году выявили 20 организаций, ведущих незаконную финансовую деятельность. Из них 80% оказались черными кредиторами. Также в регионе действовала финансовая пирамида P2P Arbitration.