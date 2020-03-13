Слова Кудрина о скорой нищете России назвали личным мнением одного экономиста

«Кудрин — очень опытный экономист, он возглавляет Счетную палату, естественно, выступает со своей точкой зрения. Конечно же, ориентироваться на одну эту точку зрения нельзя, надо это обязательно рассматривать в комплексе», — прокомментировал высказывание экс-главы Минфина официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков заметил, что при прогнозах нужно опираться не только на личный опыт, но и на данные правительства, на статистику наконец. Иначе прогноз остается просто частным мнением.

Ситуация в мире не статична, добавил пресс-секретарь Кремля. Впрочем, в отношении мировой экономики и до появления коронавируса существовали негативные прогнозы.

«Возникшая ситуация с коронавирусом стала определенным триггером и ускорила процесс», — добавил Песков.

По его словам, России тревожиться нечего. Были приняты превентивные меры. Негативный эффект от мировых экономических штормов Москва готова демпфировать.

Кудрин между тем отметил, что при сохранении цены на нефть в районе 35 долларов и доллара по 72 рубля российский бюджет недополучит триллионы. По его расчетам, казна лишится трех триллионов рублей.