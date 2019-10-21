Сладкие инвестиции. Завод по производству пастилы в Подольске даст 75 новых рабочих мест

В городском округе Подольск запустят производство мармелада и пастилы. Это даст 75 новых рабочих мест и принесет более 134 миллионов рублей в консолидированный бюджет Московской области.

По словам министра имущественных отношений Московской области Владислава Когана, этот проект станет очень выгодным для Московской области.

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«Крупный инвестиционный проект по производству пастилы и мармелада в Подольске принесет более 134 миллионов в консолидированный бюджет Московской области и порядка 200 миллионов рублей в бюджет Российской Федерации», — отметил министр.

Он отметил, что передача земли инвестору уже завершена. В деревне Малое Брянцево компания ООО «ВЕРОККО» арендовала на десять лет участок площадью 2,9 гектара. На нем разместятся производственные корпуса, которые инвестор планирует запустить до 2022 года. Благодаря этому будет создано 75 новых рабочих мест.

Как ранее сообщал Минсельхоз Московской области, инвестиции в проект составят около 430 миллионов рублей. На заводе планируется производить 1,2 тонны сладостей в час. Сейчас на территории Подмосковья действуют 14 производителей мармелада и пастилы.