Деньги 16 ноября 2022, 08:24 Слабый доллар помог рублю удержаться. Аналитик Антонов дал прогноз до конца 2022 года Аналитик Антонов заявил, что курс рубля к концу года может составить от 55 до 70 за доллар РИА «Новости»

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До конца 2022 года курс рубля может раскачаться от 55 до 70 за доллар. Решающие факторы агентству «Прайм» перечислил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«Если рассматривать ценовой канал до конца текущего года, то по нему границы находятся между 55—70 рублей за доллар. К какому уровню двинется цена, будет зависеть от перечисленных событий и геополитики», — сказал он.

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Аналитик объяснил, что изменение цен на нефть ограниченно влияет на рубль. ОПЕК+ собирается сократить квоты на добычу для того, чтобы удержать их на нынешнем уровне. По данным на 15 ноября, баррель нефти марки Brent стоил около 92 долларов. Рост мирового спроса на нефть, по новому прогнозу организации, замедлится.

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Другим фактором, который повлияет на курс рубля, станет эмбарго. Страны G7 и Евросоюза с 5 декабря введут потолок цен на морскую перевозку сырой нефти из России. Владислав Антонов считает, что это ускорит инфляцию.

Решение Федеральной резервной системы США тоже скажется на российской валюте. Заседание пройдет 14 декабря. Индекс доллара упал. Вероятно, ФРС снизит темпы повышения ставки. Аналитик заявил, что слабый доллар помог рублю на негативном фоне удержаться на уровне около 60 за доллар.

Кроме того, Центробанк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5%. Заседание запланировали 16 декабря.