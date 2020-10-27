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    27 октября 2020, 03:47

    Российские банки начали скупать доллары. Эксперты назвали несколько причин

    Анатолий Минкин

    Спрос на американскую валюту среди российских банков вырос во второй раз за год. В первый раз скупкой долларов финансовые организации занимались весной после чего наступило затишье. Долго оно не продлилось и уже в августе банки снова проявили интерес к доллару, скупив наличных на 1,62 миллиарда рублей. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на статистику Центробанка.
    Российские банки начали скупать доллары. Эксперты назвали несколько причин

    Покупка американской валюты происходит на фоне падения интереса к евро, которого в этом году российские банки привлекли всего на 3,5 миллиарда рублей. Для сравнения в прошлом году европейскую валюту скупили на сумму в два раза больше.

    Опрошенные изданием эксперты объяснили наращивание российскими банками валюты несколькими факторами. Прежде всего, это страховка от последующих событий после выборов президента США. Не исключено, что одна из сторон не признает победу конкурентов, что может привести к глобальному кризису.

    Вторым фактором стали пандемия и сезонность. Из-за закрытия границ зарубежные поездки в отпуск начались достаточно поздно, а ограниченное количество направлений снизило спрос на валюту. Кроме того, депозитные ставки по доллару существенно снизились и россияне начали закрывать валютные счета по истечению срока, чтобы вложить их в альтернативные инструменты наращивания капитала. Для того, чтобы вернуть вкладчикам деньги банки принялись скупать валюту.

    Кроме того, россияне давно рассматривают покупку долларов, как защиту своих денег от падения курса рубля. Только с начала года национальная валюта потеряла 18,4% по отношению к доллару и 24,3% к евро.