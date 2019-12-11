«Скромно и реалистично». Госдума оценила справедливую заработную плату в 50 тысяч рублей

По мнению Тарасенко, российская экономика готова увеличить дохода граждан. Для этого необходимо, чтобы цена труда в государстве выросла.

«Требования от населения о справедливой заработной плате в 50 тысяч рублей достаточно скромны и реалистичны. Это заявление говорит о сдержанности населения в своих оценках. К тому же в текущей ситуации для нашей экономики — это вполне возможно. Это не раскачает нашу экономику, а также ее реальный и бюджетный сектор. Поэтому движение в страны этом направлении должно идти достаточно энергично», — пояснил парламентарий.

Россияне определились с размером справедливой зарплаты Подробнее

Депутат уточнил, что профсоюзы могут приблизить среднюю заработную плату в России к справедливой. Таким образом, социальное неравенство должно смягчиться. Он убежден, если говорить жестко, то с этим «будут считаться бизнес и государство».

«Отраслевые тарифные соглашения у металлургов предполагают 10-процентный рост заработной платы. Это поможет вывести среднюю заработную плату в район 50 тысяч рублей. Но это средняя зарплата, а когда люди говорят про справедливую зарплату, то это наиболее массовое явление. Тем не менее эта цель реальна, если убрать перекосы, которые реально существуют в нашей жизни между слишком высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми категориями людей», — отметил Тарасенко.

Ранее россияне определили размер справедливой зарплаты. О минимуме выше 50 тысяч рублей заявили 35% участников исследования «Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления».