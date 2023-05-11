Деньги 11 мая 2023, 09:00 Скорректировали аппетит к риску. Raiffeisenbank ужесточил условия для платежей через банки СНГ РБК: Raiffeisenbank из-за рисков ужесточил условия для платежей через банки СНГ РИА «Новости»

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Австрийская банковская группа Raiffeisenbank International (RBI) решила сократить отношения с банками стран СНГ. Об этом сообщил РБК.

Представитель кредитной организации в комментарии изданию заявил, что RBI решила скорректировать «аппетит к риску», связанный с транзакционным бизнесом в регионе СНГ.

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Корреспондентские счета нужны для проведения переводов в иностранных валютах, напомнил РБК. На фоне решения RBI Halyk Bank в Казахстане, у которого имеются корреспондентские счета, наложил ограничения на платежи, которые относятся к определенным отраслям. Так поступили и другие клиенты RBI в республике, уточнило издание.

Начиная с весны прошлого года Raiffeisenbank International сокращает корреспондентскую сеть и в России. В начале мая RBI прекратила корреспондентские отношения со всеми банками РФ. Исключением стала его «дочка» в России — Райффайзенбанк.