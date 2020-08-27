ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тысяч записей о клиентах банков, пользовавшихся услугами маркетплейса Joom. Некоторые кредитные организации сообщили о перевыпуске скомпрометированных карт.

Об этом РБК сообщили три источника. В интернет слили данные клиентов международного маркетплейса Joom, зарегистрированного в 2016 году в Риге. Он специализируется на доставке товаров из Китая. Издание обнаружило несколько объявлений об этой базе данных на специализированных сайтах и на каналах Telegram. Большую часть информации можно скачать бесплатно.

Источники РБК уточнили, что сообщения о компрометации карт от ФинЦЕРТ (Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России) приходили только тем банкам, чьи карты использовали клиенты из попавшей в Сеть базы данных. Об утечке, по данным трех источников, также проинформировала партнеров платежная система Visa.

В опубликованной базе данных указаны первые шесть и последние четыре цифры номера карты, срок действия, выпустивший ее банк, контактные данные, адрес проживания и ФИО ее владельца.

Представитель Joom сказал РБК, что утечка произошла в марте этого года после того, как киберворы получили доступ к ресурсам одного из контрагентов Joom. Отношения с ним уже прекращены. Представитель торговой электронной площадки сообщил об утечке данных как минимум тысячи пользователей из России и Белоруссии.

«Подтвердить информацию об объеме в 55 тысяч мы не можем: сперва нам нужно изучить опубликованную базу и проанализировать ее на предмет соответствия нашим данным», — сказал он.

На днях стало известно об утечке данных пользователей Instagram, TikTok и YouTube. Персональная информация о 235 миллионах пользователей оказалась в открытом доступе.