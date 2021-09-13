Стоимость строительства складов выросла на 25%

К июню 2021 года стоимость строительства логистических комплексов в России увеличилась на 25% по сравнению с декабрем минувшего года. Такие цифры указаны в отчете консалтинговой компании Knight Frank. Подобные данные привел и региональный директор департамента управления строительными проектами Colliers Игорь Темнышев.

По данным газеты «Ведомости», возведение складов подорожало на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тому причина — подорожание стройматериалов. По мнению Темнышева, это максимальный прирост среди всей коммерческой недвижимости. Стоимость строительства офисов выросла на 22%, гостиниц и апартаментов — на 20%.

Руководитель департамента складской и индустриальной недвижимости Cushman & Wakefield Егор Дорофеев утверждает, что в январе–августе этого года строительство квадратного метра логистических объектов выросло с 30 до 40 тысяч рублей.

Руководитель отдела складских и индустриальных помещений JLL Евгений Бумагин сообщил изданию, что за полтора года стоимость «квадрата» складов выросла с 25-28 до 35-38 тысяч рублей.

По мнению экспертов, эта тенденция угрожает запуску новых объектов и помешает заключению договоров с клиентами.

Участники рынка недвижимости заявили, что из-за подорожания стройматериалов с начала пандемии стоимость ремонта квартир и дач выросла в России на 32%.