Скидка на проезд. Как сэкономить в метро и МЦК до 20 рублей?

Проехать на метро и МЦК за 36 рублей могут держатели бесконтактных карт «Мир». Чтобы сэкономить, нужно приложить карту к одному из боковых турникетов. Сначала со счета спишется полная сумма, но уже через пару минут 10 рублей вернутся на счет. Еще больше сэкономить можно со смартфоном на базе андроид. Для этого нужно установить приложение Mir Pay или Samsung Pay, и привязать нужную карту. Схема та же — сначала спишется полная сумма, затем на счет вернется 20 рублей.

«В декабре 2020 года было совершено максимальное количество таких оплат — более трех миллионов за месяц. Учитывая рост интереса к акции, мы решили реализовать возможность выгодного проезда не только для держателей бесконтактных карт „Мир“, но также для пользователей Mir Pay и Samsung Pay», — пояснила Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

Оплатить проезд со скидкой в метро и МЦК можно до конца июня. Бесконтактную карту «Мир» можно выпустить в любом регионе России, в одном из 150 банков.