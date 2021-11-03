Ситуацию с бумагой в России назвали катастрофой

Издатели книг и газет пожаловались властям на сильное увеличение цен на бумагу. Мелованная поднялась в стоимости на 18%, картон — на 30%. В проблеме и способах ее решения разобрался «Коммерсант».

Производители попросили государство субсидировать производство бумажного сырья, чтобы не устанавливать более высокие цены на продукцию. Комбинаты начали стараться производить более дешевые упаковки, но стоимость картона тоже растет, равно как и спрос на хорошую упаковку, которая особенно нужна при онлайн-торговле.

Союз предприятий печатной индустрии отправил запрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову, в котором сообщил о «катастрофической ситуации на бумажном рынке» и быстром росте цен в 2021 году.

Авторы письма высказали предположение, что дефицит бумаги возникает из-за того, что производители начали ориентироваться на экспорт, а для внутренних партнеров бумагу варят значительно реже. Ввиду этого объединение попросило переговорить с поставщиками сырья «для обсуждения мер по стабилизации ситуации».

Но на бумкомбинатах с этой претензией не согласились. Заместитель гендиректора по продажам АО «Волга» Алексей Вдовин сообщил, что в этом году компания, наоборот, увеличила продажи на внутренний рынок.

Минпромторг же на запрос издателей ответил и пообещал в ближайшее время провести совещание с производителями офсетной и печатной продукции.

Союз печатной индустрии полагает, что на бумагу, нужную издателям, необходимо выдавать субсидированные кредиты, иначе печатать будет просто не на чем. А лесопромышленники, напротив, считают, что издатели слишком часто просят правительство им помочь.

Гендиректор холдинга «ИМ-Медиа» (издает «Тайны звезд» и другие) Алексей Иванов объяснил, что издатели газет и журналов уже не могут поднимать цены на свою продукцию, потому что ее просто не будут покупать. Но проблемы есть и на рынке упаковки, цена на которую за год выросла примерно на 30%.